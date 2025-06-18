Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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На одной из сессий ПМЭФ участники сделали упор на компании РФ в связи с возможностью возвращения зарубежных организаций в страну.
Для российских проектов разработали целую систему поддержки, которая должна сопровождать компанию от идеи до реализации. Об успехах поощрительного механизма рассказала генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова в рамках сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке» на Петербургском международном экономическом форуме.
Такая мера нужна в связи с тем, что многие ушедшие зарубежные компании могут захотеть вернуться в Россию в ближайшее время. Но упор в стране нужно делать на отечественные достижения, в особенности в сфере технологий.
«Объем заказов, перенесенных из-за рубежа и уже размещенных на российских предприятиях, составил более 102 миллиардов рублей. Сегодня, по данным ЦПИ, в программе участвуют 44 крупнейших корпорации в качестве заказчиков, поддержано уже 80 проектов более чем на 12 миллиардов рублей», — поделилась Тихонова.
Участники сессии заключили, что Россия способна занять лидирующую позицию в области технологий благодаря таким проектам.
В обсуждении деталей возращения зарубежных компаний участвовали первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, губернатор Самарской области и руководитель комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев и представители крупных отечественных корпораций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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