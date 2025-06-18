Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 61 0

Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

На одной из сессий ПМЭФ участники сделали упор на компании РФ в связи с возможностью возвращения зарубежных организаций в страну.

Для российских проектов разработали целую систему поддержки, которая должна сопровождать компанию от идеи до реализации. Об успехах поощрительного механизма рассказала генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова в рамках сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке» на Петербургском международном экономическом форуме.

Такая мера нужна в связи с тем, что многие ушедшие зарубежные компании могут захотеть вернуться в Россию в ближайшее время. Но упор в стране нужно делать на отечественные достижения, в особенности в сфере технологий. 

«Объем заказов, перенесенных из-за рубежа и уже размещенных на российских предприятиях, составил более 102 миллиардов рублей. Сегодня, по данным ЦПИ, в программе участвуют 44 крупнейших корпорации в качестве заказчиков, поддержано уже 80 проектов более чем на 12 миллиардов рублей», — поделилась Тихонова.

Участники сессии заключили, что Россия способна занять лидирующую позицию в области технологий благодаря таким проектам.

В обсуждении деталей возращения зарубежных компаний участвовали первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, губернатор Самарской области и руководитель комиссии Госсовета России по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев и представители крупных отечественных корпораций.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
19 июн
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
19 июн
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
19 июн
Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
18 июн
VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
18 июн
Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
18 июн
«Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
18 июн
Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
18 июн
Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
18 июн
Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
18 июн
Уникальное вино представили на стенде «Инкермана» на ПМЭФ
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Более 980 объектов культурного наследия сохранили при реставрации в консерватории имени Римского-Корсакова
3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025