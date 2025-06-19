Хирург рассказал о скрытых рисках употребления пива

Хирург Умнов: ежедневное употребление пива вызывает синдром «бычьего сердца»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Любовь к напитку провоцирует развитие так называемого «синдрома бычьего сердца».
Употребление пива может оказать негативное влияние на сердце и сосуды. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал хирург Александр Умнов.
Эксперт подтвердил: дело не только в лишнем весе и пресловутом «пивном животе». Настоящую опасность представляет кобальт, который содержится в пивной пене. Он влияет на сердце и сосуды, провоцируя развитие так называемого «синдрома бычьего сердца» — состояния, при котором сердечные полости расширяются, стенки утолщаются, а орган начинает работать с перегрузкой. Это ускоряет износ сердечной ткани.
Умнов добавил, что у любителей пива часто развиваются гипертония и варикоз. Со временем это может привести к ишемической болезни сердца, тромбозу вен и даже тромбоэмболии легочной артерии. При этом страдает и пищеварительная система: пиво раздражает слизистую желудка, провоцирует гастрит, вызывает тяжесть в животе, изжогу и горечь во рту.
«Если для мужчин опасная доза начинается от 800 миллилитров пива, то для женщин — в два раза меньше. При регулярном употреблении даже пол-литра пива у женщин может развиться цирроз печени, что приводит к нарушению жизненно важных функций органа», — пояснил хирург.
Гормональные последствия тоже не стоит недооценивать. Пиво снижает уровень тестостерона у мужчин и повышает выработку женских гормонов, что может привести к бесплодию, импотенции и увеличению молочных желез. У женщин гормональные сбои грозят нарушением менструального цикла, гинекологическими проблемами и даже полным прекращением месячных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна окрошка на пиве.
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