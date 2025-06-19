Уже заключены соглашения: итоги первого дня ПМЭФ-2025

В деловой программе форума больше 150 сессий

В Петербурге на полях экономического форума уже заключены первые соглашения. Сумма контрактов пока не называется. Но по прогнозам экспертов, в этом году будет побит рекорд 2024-го. Речь о сумме в семь с половиной триллионов рублей. Наши партнеры заинтересованы в совместном развитии сельского хозяйства, фармацевтики, проектов в области кибербезопасности и киноиндустрии. Другие итоги первого дня форума — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Петербургский экономический может быть музыкальным! И одновременно спортивным. Но даже первый стартовый день неизменно получается ярким. Во многом за счет богатой палитры гостей.

В центре внимания — молодой режиссер из Зимбабве. И не только из-за наряда! Ксандер Пратт работает над первым фильмом про африканского супергероя, в Россию приехал за визионерским опытом.

«Мне было бы очень интересно узнать больше о людях в России, особенно в кино и в сфере креативной индустрии. Мне всегда нравился российский взгляд — как русские работают над фото, видео, создают визуальный дизайн», — поделился креативный директор XP GLOBAL Ксандер Пратт.

России есть чем поделиться с глобальным Югом на взаимовыгодной основе. Это лейтмотив всего форума. В первый день провели целую серию встреч бизнес-сообществ. Без посредников наши предприниматели пообщались с коллегами с Кубы, из Бразилии и Таиланда.

Настоящая святая святых форума — вот такие неброские, часто тесные помещения вдали от основной выставочной зоны. Но именно здесь проходят бизнес-диалоги.

С тайцами — предметный разговор о цифровой экономике. Они заинтересованы в услугах наших IT-компаний.

«Когда мы думаем о России в контексте цифровых технологий, то сразу вспоминаем про кибербезопасность — это отличный пример. Но также я знаю, что в России есть еще множество других решений и направлений, которые стоит изучить», — отмечает Атип Асванунд, директор Цифрового совета Таиланда.

«Таиланд — большая страна, там десятки миллионов населения, поэтому, думаю, что потенциал для нашего взаимодействия очень высокий. Это сельскохозяйственный бизнес, это высокие технологии, все-таки Таиланд является крупным фабричным производителем технологичных товаров», — подчеркивает Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Экономические связи выстраиваются на всех уровнях — не только крупным бизнесом. На российско-индийской сессии говорили о роли малых и средних предприятий. Самое перспективное и востребованное направление — лекарственная безопасность.

«Индия обладает крупнейшей фармацевтической промышленностью. Мы производим дженерики — покупаем ингредиенты по всему миру и соединяем их в Индии. В планах наладить совместное производство ингредиентов в России», — делится новостями Сэмми Котвани, президент Индийского бизнес-альянса.

Планов действительно много. Особое внимание к развитию IT-отрасли. Сейчас, когда критические задачи по импортазамещению практически решены, перед всей отраслью — новые вызовы.

«Сейчас задача — в дальнейшем развитии собственных продуктов, тяжелых, тяжелых продуктов технологических для промышленности, для различных задач проектирования, производства, и вот это большой вызов. Второй вызов, конечно же, это кадры. Это люди. Понятно, что есть, с одной стороны, нехватка кадров, а с другой стороны, потребность роста и повышения квалификации в тех технологических отраслях, которые нужны стране», — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов.

В одной деловой программе форума больше 150 сессий. И страны глобального большинства представлены них как никогда широко. Это отражает общий экономический тренд, который емко описали на центральном заседании первого дня.

«Центры силы меняются. Если раньше это были экономики так называемой „Большой семерки“, которая уже давно не является большой, то сейчас это новые центры роста», — отмечает Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ.

Рост выражается и в конкретных результатах. На полях форума уже подписаны первые соглашения. Сводной суммы пока нет, но прогноз амбициозный — всего здесь могут заключить договоров на 7,5 триллиона рублей. На 20% больше прошлого года.



