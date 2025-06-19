Песков рассказал, какие темы затронет Путин на ПМЭФ

Президент Владимир Путин на планерной сессии даст оценку состоянию экономики России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).

«Это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики. Где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента, должна развиваться», — поделился представитель Кремля.

Он добавил, что Путин затронет не только внутреннюю экономику, но и «международную палитру» то, как мы будем развиваться и существовать в ее рамках.

Песков подчеркнул, что выступление главы России всегда ждут. И предстоящая речь будет объемной.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».