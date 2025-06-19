Банк «РОССИЯ» и ГК «Союз-Регион» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Акционерный Банк «РОССИЯ» и Группа компаний (ГК) «Союз-Регион» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Подписи под документом поставили председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и генеральный директор ГК «Союз-Регион» Андрей Ляпунов.

Соглашение направлено на развитие банковских технологий и инфраструктуры, а также на реализацию совместных инвестиционных программ. Банк также будет предоставлять группе услуги в области финансового консалтинга.

«Подписание соглашения с ГК „Союз-Регион“ — значимый шаг в реализации нашей стратегии по поддержке системно значимых отраслей российской экономики», — отметила Татьяна Полинко.

Она указала, что деятельность Группы имеет большое значение для развития ведущего производителя дизельных автомобилей и двигателей ПАО «КАМАЗ». Продукция компании является важным элементом для бесперебойной работы предприятий в различных отраслях. ТаК, например, «Союз-Регион» способствует процессу замещения импортных товаров, развитию логистических систем и росту региональных экономик.

По ее словам, сотрудничество будет способствовать модернизации бизнеса и повышению эффективности финансовых операций группы.

Ляпунов, в свою очередь, указал, что это событие стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Позвольте выразить благодарность за ваше внимание к отрасли, за поддержку и доверие. Благодаря Вам мы выходим на новый уровень развития. Уверен, что совместными усилиями мы значительно укрепим отечественный автопром, развивая современные технологии и инфраструктуру, а также реализуя совместные инвестиционные проекты. Благодарим нашего партнера — Банк „РОССИЯ“. Это сотрудничество откроет новые возможности для наших предприятий и станет важным шагом на пути развития российского автопроизводства и экономики в целом», — сказал Андрей Ляпунов.