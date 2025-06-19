Михаил Ковальчук на ПМЭФ рассказал о целях атомно-космической сферы России

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 53 0

Михаил Ковальчук на ПМЭФ рассказал о целях атомно-космической сферы России

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Кряжев/ 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Он напомнил, что наша страна всегда занимала одну из лидирующих позиций в космосе.

Главная цель атомно-космической сферы России — снова занять лидирующее место на рынке космических услуг. Об этом сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Национальный проект по развитию космоса был рассмотрен и одобрен по инициативе президента РФ Владимира Путина. Михаил Ковальчук особо отметил, что Россия всегда была первой в атомно-космической сфере. И именно эта отрасль превратила еще Советский Союз в величайшую технологическую державу, которой наша страна остается по сей день.

«В космосе мы были первыми — без всяких оговорок. Первый полет собачки, первый спутник, и 4 октября 1957 года — первый искусственный спутник Земли. Затем — первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года. А также первая женщина в космосе и первый групповой полет, первый выход в открытый космос Леонова, первый облет и фотография обратной стороны Луны, посадка на Луну и взятие лунного грунта, который мы исследовали. И особо хочу заострить внимание на том, что первые орбитальные станции „Салют“ и „Мир“ были только у нашей страны», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Также он упомянул, что к моменту распада страны только в СССР было известно, как ведут себя разные материалы и живые существа в длительном космическом полете. И что даже после событий 1990-х годов наша страна сохраняла лидерство на рынке запуска, однако потихоньку начала терять свои позиции из-за развития коммерческого рынка.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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