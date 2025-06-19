Два часа без ограничений: президент РФ встретился с иностранными журналистами

Обсудили окончание конфликта на Украине и перевооружение НАТО.

Российская армия ежедневно продвигается по всей линии фронта, напомнил Владимир Путин. К примеру, сегодня Минобороны заявило об освобождении Новониколаевки в ДНР. Село находится на границе с Днепропетровской областью. Там и в Сумской области наши бойцы расширяют полосу безопасности.

Глава государства отметил, что оборона ВСУ истощена. Потери противника превышают темпы мобилизации, а укомплектованность украинских подразделений составляет всего 47%. Что произойдет, если Киев будет тянуть с переговорами — об этом в материале корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Петербург. Консерватория. Разговор о большой политике в необычной обстановке. Поэтому Путин всех сразу настраивает, по-музыкальному, на мажорный лад.

«Позволим каждому из нас взять до второй октавы, как говорят специалисты», — начал президент.

Но пришлось пройтись по всему списку.

Вот, например, на вопрос, угрожает ли России перевооружение НАТО:

«Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенную угрозу. Но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Нет никаких сомнений», — ответил президент.

Потом президент, в который раз уже, объяснил суть конфликта, который НАТО выбрало поводом для своей милитаризации.

«Восемь лет! Мы же не пять дней, восемь лет пытались договориться между киевскими властями, первичным источником власти которых является госпереворот. В конечном итоге мы приняли решение положить конец конфликту, да, используя наши вооруженные силы. Что это значит? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу, что ли? Но мы понимаем, что это бред! Я до сих пор этого не могу понять, почему Федеративная Республика отказалась от использования российских энергоносителей. „Фольксваген“, „Порше“ погибают, стекольная промышленность погибает. Сероудобрения погибают. Ради чего?» — пояснил президент РФ.

Конфликт на Украине нужно заканчивать. И, по мнению России, заканчивать мирным путем. Путин ответил на вопрос турецкого гостя, готов ли он встречаться с Зеленским.

«Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку», — сказал глава РФ.

У России большой опыт ведения переговоров с Украиной. Начиная с Минских договоренностей, которые были лишь поводом потянуть время и вооружиться. И заканчивая встречами 2022 года. Но эти переговоры нужны не всем. Слишком много провокаций, попыток сорвать их. Вот и во время встречи российские войска попытались обвинить в ударах по гражданским.

«Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу. Эти удары и видели ваши журналисты», — заявил Путин.

А вот жертв среди гражданских от ударов украинских военных достаточно. Путина спросили, как быть, когда погибает столько журналистов.

«Если это делается целенаправленно — это, безусловно, преступление. И я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне кто осуществлял исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления», — сказал российский лидер.

Больше двух часов подробной беседы без запретных тем и ограничений. Последний вопрос Путину уже приходилось слышать.

— За эти 25 лет вы совершали ошибки?

— Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим.

Но сразу все не разошлись. Собрались в соседней комнате у телевизора, отметив интересные ответы президента.

Каждый год после традиционной встречи с Путиным они уходят довольными.