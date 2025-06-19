Банк «РОССИЯ» и ВЭБ. РФ заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Стороны будут взаимодействовать в рамках «Фабрики проектного финансирования».

Банк «РОССИЯ» и ВЭБ. РФ заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
ПМЭФ 2025

Акционерный Банк «РОССИЯ» и ВЭБ. РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на взаимодействие по программе «Фабрика проектного финансирования».

Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и первый заместитель председателя ВЭБ. РФ Алексей Мирошниченко.

Так, в рамках сотрудничества Банк «РОССИЯ» предоставит ВЭБ. РФ финансирование в размере десяти миллиардов рублей. Эти средства будут использованы госкорпорацией для кредитования проектов в соответствии со стратегией ВЭБ. РФ.

Механизм «Фабрики» предполагает финансирование проектов на основе договоров синдицированного кредита. Соглашение между Банком «РОССИЯ» и ВЭБ. РФ (оператором «Фабрики» и организатором синдикаций) предусматривает возможность участия Банка «РОССИЯ» в экспертизе и финансировании инвестиционных проектов.

«Группа ВЭБ. РФ — одна из крупнейших организаций развития нашей страны, которая играет ключевую роль в реализации национальных проектов. „Фабрика проектного финансирования“ зарекомендовала себя как наиболее надежный механизм для реализации самых разных проектов с привлечением частных инвестиций — в том числе сложных инфраструктурных. Для Банка „РОССИЯ“ присоединение к этой программе станет важным вкладом в достижение национальных целей развития, над которыми в настоящее время работает вся страна», — подчеркнула Татьяна Полинко.

Алексей Мирошниченко подчеркнул, что стратегия развития ВЭБ. РФ до 2030 года, недавно одобренная наблюдательным советом госкорпорации, нацелена на значительное увеличение инвестиций в крупные проекты, развитие ключевых городов и стратегически важных регионов, а также на поддержку технологического лидерства, экспорта и предпринимательства. Для этого госкорпорация нацелена на расширение круга партнеров среди коммерческих банков.

«Участие в синдицированном кредитовании, в том числе в рамках Фабрики проектного финансирования, — один из возможных форматов такого партнерства. Направление ликвидности в проекты через баланс ВЭБ. РФ — еще один формат, который мы готовы предложить партнерам», — сказал Алексей Мирошниченко.

Тема:
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