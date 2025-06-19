«Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ

Сегодня существует три варианта взаимодействия власти и искусственного интеллекта.

Государственного регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) не избежать. Об этом заявил Герман Греф — председатель правления ПАО «Сбербанк» в рамках сессии «Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Регулирования не избежать. Когда на рынок поступает такая технология, как искусственный интеллект, она касается всех и вся, каждого гражданина, каждой компании и любого государства в целом», — заметил Греф.

Он подчеркнул, что кроме большого количества преимуществ, нейросети несут за собой немало рисков. И именно эти риски должно контролировать государство.

Глава банка объяснил, что на сегодня существует три варианта контроля данной технологии.

Первый стимулирует развитие, создавая для этого максимально комфортные условия. Так, например, поступает Великобритания. Второе решение, напротив, достаточно сильно регулирует данную сферу. Так поступил Евросоюз, который одним из первых принял комплексные правила. Однако это привело к тому, что в Старом свете «искусственного интеллекта нет».

И третий вариант — это гибридное взаимодействие, когда и регулируют, и поощряют развитие. Так поступают в России, США и Китае.

Греф подчеркнул, что не стоит спешить с принятием каких-либо контролирующих мер, чтобы не повлиять на разработчиков ИИ негативно.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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