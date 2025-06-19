«С овцы шерсти клок»: Балицкий о редкоземельных металлах Запорожской области

Более 80% марганца Евразии находится на территории региона.

В Запорожской области находится крупнейшее в Евразии месторождение ферромарганца. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

Глава региона также высказался о сделке между Киевом и Вашингтоном о редкоземельных металлах. По мнению Балицкого, президент Украины Владимир Зеленский готов продать все, что угодно — он понимает, что земля, которую он выставил на торги, не принадлежит ему.

«Что бы он ни продал, американцы прекрасно понимают, что им нужно будет сорвать с этой овцы хоть шерсти клок. На самом деле это наша земля, и мы ее никому не отдадим с ее недрами и с ее народом. Это наши люди. И поэтому все эти сделки — полная фикция», — заявил Балицкий.

Единственное в России месторождение ферромарганца разрабатывается в Запорожской области. Глава региона рассказал, что более 80% марганца Евразии находится именно на этой территории.

«То, что закупалось в Габоне, ЮАР, Бразилии, сегодня будет производиться и добываться в Запорожской области. Плюс на этих же месторождениях, практически в этих же местах, у нас находятся большие каолиновые запасы, причем разных видов. У нас есть и золото, и платина», — рассказал Балицкий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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