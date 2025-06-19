Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»

Этот инцидент можно рассматривать как публичный призыв к террористической деятельности.

Россия ожидает официальных извинений за пост итальянской телекомпании RAI со словами об «ударе по Кремлю». Об этом заявила Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ на брифинге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Как минимум, мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании Rai, но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии — такая разнузданность и такая вседозволенность», — подчеркнула Захарова.

Несколько дней назад директор по институциональным связям итальянской государственной телекомпании Rai, бывший телеведущий Марко Фриттелла оставил комментарий под постом в социальной сети «Х». Там заявлялось, что «достаточно было бы одной точной ракеты» по сердцу России. Ведь в Москве якобы одновременно находились президент РФ Владимир Путин, бывший глава Сирии Башар Асад и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Пост через несколько часов удалили, так как общественность была возмущена этой «чудовищной логикой» и начала критиковать данные слова. Однако российская сторона не желает закрывать глаза на подобные высказывания, заявила представитель МИД РФ.

«Тем не менее, мы не считаем данный инцидент исчерпанным, потому что его можно квалифицировать и как уголовно наказуемое деяние. Потому что можно классифицировать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма», — уточнила Захарова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова призвала отказаться от биполярного мышления Запада.