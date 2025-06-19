Банк «РОССИЯ» и БелТПП заключили соглашение о сотрудничестве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 59 0

Стороны продолжат работу над укреплением экономических связей.

Банк «РОССИЯ» и БелТПП заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Тема:
ПМЭФ 2025

Банк «РОССИЯ» и Белорусская Торгово-промышленная палата (БелТПП) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 19 июня.

Документ подписали председатель совета директоров Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин и председатель БелТПП Михаил Мятликов.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов Банка и БелТПП, в том числе с привлечением частных инвесторов, а также работу над проектами, сопровождаемыми Палатой. Подписание документа стало очередным шагом в развитии взаимовыгодного партнерства после того, как 2023 году Банк вошел в число действительных членов БелТПП.

«Банк „РОССИЯ“ активно участвует в интеграционных процессах, которые в настоящее время идут между двумя странами. В 2022 году было открыто наше Представительство в городе Минске, и мы постоянно работаем над расширением линейки продуктов и услуг для клиентов из Союзного государства. Также Банк предоставляет льготные кредиты российским предприятиям для приобретения белорусской продукции в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 466. Наше сотрудничество с БелТПП откроет новые перспективы для бизнеса и будет способствовать повышению благосостояния граждан обеих стран», — сказал Клишин.

Мятликов отметил, что БелТПП активно сотрудничает с российским деловым сообществом.

«Только в прошлом году в мы провели 270 мероприятий в России по линии региональных ТПП — это форумы, семинары, контактно-кооперационные биржи, бизнес-миссии, участие в выставках. Наше партнерство с Банком „РОССИЯ“ дает предпринимателям возможность узнать о новых финансовых инструментах, а впоследствии — находить новые направления деятельности и реализовывать значимые проекты», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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