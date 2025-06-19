Дуксин: с детским профилем VK Видео работают нейропсихологи

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 79 0

Дуксин: с детским профилем VK Видео работают нейропсихологи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Это дает возможность повысить безопасность контента

Над детским профилем в VK Видео работают специально нанятые в команду детские нейропсихологи. Об этом сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что это помогает делать контент не только развлекательным, но и образовательным и безопасным.

Также он подробно рассказал о развитии сервисов и особенностях их работы. И VK Музыка, и VK Видео полностью зависят от системы рекомендаций.

«В VK Видео ежедневно пользователями загружается более 350 тысяч единиц контента — помимо того, с которым профессионально работает сама витрина. Это гигантский объем, который невозможно для себя открыть, если не будет правильной системы рекомендаций. Никакой маркетинг или пиар не поможет поднять автора на такой объем контента. Поэтому, конечно, система рекомендаций является сегментом развития сервиса», — отметил Николай Дуксин.

Помимо привлечения новых авторов, команда разработчиков VK старается уделять внимание профессиональным: телеканалам и уже устоявшимся большим производителям видеоконтента, в том числе кино и сериалов.

При этом алгоритмы рекомендаций обоих сервисов сопряжены между собой. По словам Дуксина, это позволяет команде разработчиков лучше отслеживать контентные привычки аудитории.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
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