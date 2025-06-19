Шевелев рассказал о преимуществах внедрения ИИ в работе «Северстали»

ПАО «Северсталь» активно внедряет искусственный интеллект в рабочие процессы. Об этом рассказал член совета директоров, совладелец компании Александр Шевелев в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Мы действительно широко используем искусственный интеллект. И большие модели данных, и разного рода алгоритмы, математическое моделирование, обучение и так далее», — сказал Шевелев.

Он отметил, что проекты, реализованные на базе искусственного интеллекта, дают компании примерно два миллиарда рублей в год дополнительной EBITDA (прибыль до вычета налогов — Прим. ред.).

С 2025 года ожидается, размер дополнительной EBITDA достигнет трех миллиардов рублей, добавил Шевелев. Более того, работа с ИИ — это стратегическое направление для развития компании.

«Северсталь» планирует в ближайшие пять лет увеличить производительность на 10% за счет цифровизации. Также компания поставила задачу для сотрудников по максимуму использовать возможности ИИ.

«Как правило, это большие языковые модели, но, в том числе, другие алгоритмы, позволяющие решать свои производственные задачи», — сказал Шевелев.

Совладелец «Северстали» добавил, что внедрение искусственного интеллекта, конечно, повлияет в будущем на то, что часть кадрового состава будет уже просто не нужна. Однако происходить это будет постепенно. Шевелев оговорился, что такая тенденция будет прослеживаться во всем промышленном секторе.

«Это будет явно небыстро, и это явно будет безболезненно для сотрудников, потому что будет сопровождаться оттоком по естественным причинам», — сказал он.

Что касается санкций, то это, конечно, сильно отражается на бизнесе, и не в лучшую сторону.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство. Соглашение о сотрудничестве было подписано на полях ПМЭФ-2025.