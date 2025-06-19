На стенде МАЕР на ПМЭФ объявили результаты заявочной кампании премии «ВЫЗОВ»

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме объявлены результаты заявочной кампании Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ». В 2025 году на нее подано 632 заявки из 40 стран. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Наш Президент Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам премии „ВЫЗОВ“ отмечал, что в прошлом году она вышла на международный уровень и получила признание у зарубежных друзей и партнеров. В этом сезоне мы видим рост популярности данной премии. Всего поступило 632 заявки из 40 стран. Наибольший интерес вызвала международная номинация „Открытие“. Количество заявок, полученных из-за рубежа, выросло почти на 40%. Уверен, в дальнейшем премия продолжит привлекать все больше участников, способствовать укреплению международного сотрудничества и популяризации российской науки», — подчеркнул вице-премьер.

В международной номинации Discovery («Открытие») от ученых из-за рубежа поступило 155 заявок. При этом 75% заявок на премию «ВЫЗОВ» в 2025 году подали российские ученые, представляющие 58 субъектов РФ.

«В этом году мы получили еще больше заявок, чем в прошлом, при этом их качество традиционно сохраняется на высоком уровне. Перед членами научного комитета премии стоит сложная и ответственная задача — выбрать из большого числа первоклассных научных работ наиболее выдающиеся. На этом этапе трудно спрогнозировать, кто станет лауреатами премии „ВЫЗОВ“ 2025 года, но могу с уверенностью сказать, что это будут великие ученые», — рассказал Артем Оганов, председатель научного комитета премии «ВЫЗОВ», профессор Российской академии наук.

Результаты заявочной кампании 2025 года были объявлены на стенде коммуникационного партнера премии «ВЫЗОВ» — медиахолдинга МАЕР во время подписания соглашения о сотрудничестве.

«Поддержка науки и технологий — это инвестиции в будущее. Наши экраны традиционно становятся площадкой для продвижения прорывных идей, имен и проектов, которые способны изменить наш мир. За 20 дней о премии узнали 12 миллионов человек. Рост числа заявок, особенно из-за рубежа, подтверждает, „ВЫЗОВ“ — это глобальная платформа для научного диалога. Уверен, что лауреатами премии станут те, чьи открытия вскоре войдут в историю, а мы будем рады рассказать о них миллионам зрителей», — сообщил Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР.

Премиальный фонд в 2025 году составляет 60 миллионов рублей — по 12 миллионов в каждой из пяти номинаций.