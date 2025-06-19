На стенде МАЕР на ПМЭФ объявили результаты заявочной кампании премии «ВЫЗОВ»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 60 0

В 2025 году на нее подано 632 заявки из 40 стран.

На стенде МАЕР на ПМЭФ объявили результаты заявочной кампании премии «ВЫЗОВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
ПМЭФ 2025

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме объявлены результаты заявочной кампании Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ». В 2025 году на нее подано 632 заявки из 40 стран. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Наш Президент Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам премии „ВЫЗОВ“ отмечал, что в прошлом году она вышла на международный уровень и получила признание у зарубежных друзей и партнеров. В этом сезоне мы видим рост популярности данной премии. Всего поступило 632 заявки из 40 стран. Наибольший интерес вызвала международная номинация „Открытие“. Количество заявок, полученных из-за рубежа, выросло почти на 40%. Уверен, в дальнейшем премия продолжит привлекать все больше участников, способствовать укреплению международного сотрудничества и популяризации российской науки», — подчеркнул вице-премьер.

В международной номинации Discovery («Открытие») от ученых из-за рубежа поступило 155 заявок. При этом 75% заявок на премию «ВЫЗОВ» в 2025 году подали российские ученые, представляющие 58 субъектов РФ.

«В этом году мы получили еще больше заявок, чем в прошлом, при этом их качество традиционно сохраняется на высоком уровне. Перед членами научного комитета премии стоит сложная и ответственная задача — выбрать из большого числа первоклассных научных работ наиболее выдающиеся. На этом этапе трудно спрогнозировать, кто станет лауреатами премии „ВЫЗОВ“ 2025 года, но могу с уверенностью сказать, что это будут великие ученые», — рассказал Артем Оганов, председатель научного комитета премии «ВЫЗОВ», профессор Российской академии наук.

Результаты заявочной кампании 2025 года были объявлены на стенде коммуникационного партнера премии «ВЫЗОВ» — медиахолдинга МАЕР во время подписания соглашения о сотрудничестве.

«Поддержка науки и технологий — это инвестиции в будущее. Наши экраны традиционно становятся площадкой для продвижения прорывных идей, имен и проектов, которые способны изменить наш мир. За 20 дней о премии узнали 12 миллионов человек. Рост числа заявок, особенно из-за рубежа, подтверждает, „ВЫЗОВ“ — это глобальная платформа для научного диалога. Уверен, что лауреатами премии станут те, чьи открытия вскоре войдут в историю, а мы будем рады рассказать о них миллионам зрителей», — сообщил Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР.

Премиальный фонд в 2025 году составляет 60 миллионов рублей — по 12 миллионов в каждой из пяти номинаций.

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
20 июн
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
19 июн
Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
19 июн
Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
19 июн
Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
19 июн
Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
19 июн
Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»
19 июн
Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно
19 июн
«Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области
19 июн
Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
2:30
Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
2:08
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
1:46
Ракета Starship взорвалась перед запуском
1:26
Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира
1:06
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025

Сейчас читают

Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025