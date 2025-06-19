Россия планирует создать узнаваемый за рубежом отечественный агробренд

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 56 0

Россия планирует создать узнаваемый за рубежом отечественный агробренд

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

На данный момент товары российского производства популярны в странах СНГ, Ближнего Востока и в Китае

Одна из важнейших задач агроэкспорта России — создание узнаваемого образа отечественной продукции. Об этом заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если говорить об экспорте, и здесь это уже упоминалось, очень важно понимать, что это не только продажа товаров. Это смыслы, это экспорт и стиль жизни», — отметил он.

Также Алисултанов подчеркнул, что экспорт российской молочной продукции за последние семь лет вырос с 260 миллионов долларов до 438 миллионов долларов. Главный интерес она вызывает на рынках стран СНГ, Ближнего Востока и Китая. При этом желание увидеть товары с маркировкой «Сделано в России» на прилавках Индонезии выказал исполнительный вице-президент Modena Corporation Майкл Джизар.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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