«Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области

Фото: Россети

Тема:
ПМЭФ 2025

«Россети» договорились с Мурманской областью о сотрудничестве по вопросам консолидации электросетевых активов. Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Развитие электросетевого комплекса крайне значимо для нашего региона. Важно, что «Россети Северо-Запад» готовы вкладываться в Мурманскую область. Это необходимо для повышения надежности сетей, подключения новых объектов. От него зависит как развитие промышленных предприятий, так и комфорт наших северян, в том числе тех, кто строит «Свой дом в Арктике» и осваивает «Гектар Арктики», — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам главы «Россетей» Андрея Рюмина, компании группы получили статус системообразующих территориальных сетевых организаций во всех субъектах РФ, где представлены в распределительном комплексе.

«Нам важно, когда руководство регионов активно взаимодействует по всему перечню вопросов, связанных с выстраиванием эффективной работы нового института. В том числе это касается консолидации активов. Для полноценной реализации этого функционала нужны значительные изменения в регуляторных расчетах», — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Также Чибис и Рюмин провели рабочую встречу, где обсудили результаты работы по консолидации сетей и затронули тему электроснабжения арктических проектов, транспортных и туристических объектов. Было отмечено, что в этом году «Россети» планируют вложить в развитие электросетей региона более 7,5 млрд рублей. Кроме того, стороны обсудили планы строительства магистральной подстанции 330 кВ «Арктика» и реконструкции системообразующих энергообъектов.

Тема:
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