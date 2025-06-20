Гросси: МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерного оружия
Американская разведка ранее также заявляла, что Иран не создает оружие массового поражения.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Albert Otti; 5-tv.ru
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Все больше официальных лиц признают, что Иран вообще не разрабатывал ядерное оружие. Заявление сделал глава МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси в интервью испанской газете La Nacion подчеркнул: нет ни одного доказательства, что Тегеран работал над созданием атомной бомбы. И в Штатах об этом прекрасно знают.
Еще в марте американская разведка заявила, что Иран не создает оружие массового поражения.
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