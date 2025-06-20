Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 40 0

Как они организованы?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) действуют максимальные меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

«Что касается безопасности, конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому если нужно отключать связь, значит нужно отключать связь. Главное — безопасность людей», — указал Песков, комментируя постоянные попытки атаки киевского режима на РФ.

Официальный представитель Кремля также отметил большой интерес к форуму. Он отметил, что ПМЭФ хорошо себя зарекомендовал как крупнейшее событие в международной экономической жизни.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
20 июн
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
20 июн
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
20 июн
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
20 июн
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
20 июн
Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
20 июн
«Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
20 июн
Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
20 июн
Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
20 июн
Представитель короля Бахрейна — Шейх Насар: Путин знает куда ведет свою страну
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
19:14
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
19:12
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
19:07
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
19:05
Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой
19:05
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине

Сейчас читают

Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025