Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные

Как они организованы?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) действуют максимальные меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.
«Что касается безопасности, конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому если нужно отключать связь, значит нужно отключать связь. Главное — безопасность людей», — указал Песков, комментируя постоянные попытки атаки киевского режима на РФ.
Официальный представитель Кремля также отметил большой интерес к форуму. Он отметил, что ПМЭФ хорошо себя зарекомендовал как крупнейшее событие в международной экономической жизни.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
- 20 июн
- Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
- 20 июн
- Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
- 20 июн
- КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
- 20 июн
- Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
- 20 июн
- Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
- 20 июн
- «Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
- 20 июн
- Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
- 20 июн
- Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
- 20 июн
- Представитель короля Бахрейна — Шейх Насар: Путин знает куда ведет свою страну
Читайте также
80%
Нашли ошибку?