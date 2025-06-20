Блогеров обязали удалить рекламу из иностранных сетей до 1 сентября 2025 года

Иначе это будет считаться нарушением закона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Блогеров обязали удалить рекламные креативы из запрещенных соцсетей до 1 сентября 2025 года, иначе за этим последует наказание. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Логунов напомнил, что новый закон запрещает распространять рекламу на экстремистских ресурсах, которые были заблокированы в стране.
Он добавил, что это также будет касаться опубликованных ранее креативов, которые не были удалены.
«Что касается трендов, то мы видим, что с уходом других игроков с рынка ВКонтакте и Telegram стали основными каналами для рекламодателей. Это самый быстрорастущий сегмент. Туда уходят в основном рекламные бюджеты», — сказал Владимир Логунов.
Он считает, что переход на отечественные платформы говорит об ответственном отношении рекламодателей к распространению рекламы.
Известно, что в прошлом году на интернет-рекламу было потрачено рекламодателями более 859 миллиардов рублей. При этом рекламных креативов насчитывается три с половиной миллиарда.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шмелева рассказала о поддержке развития одаренных детей в РФ. По ее словам, олимпийские объекты, которые ранее были выведены из эксплуатации, будут работать на развитие детских талантов по всей стране. Шмелева подчеркнула, что глава государства поставил четкую задачу — объединить лучшие практики советской системы образования с современными подходами к обучению.
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