Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Документ был подписан на ПМЭФ-2025.

Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Тема:
ПМЭФ 2025

Акционерный Банк «РОССИЯ» и металлургический холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Документ подписали заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и председатель правления холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко.

В рамках соглашения стороны планируют развивать партнерство в области комплексного банковского обслуживания, финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов холдинга, а также предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания и управления ликвидностью.

Кроме того, Банк «РОССИЯ» будет участвовать в цифровой трансформации холдинга. Также планируется сотрудничество в рамках программ розничного кредитования для сотрудников «Новосталь-М».

Как отметил Шаленков, Банк «РОССИЯ» всегда уделяет особое внимание поддержке российской промышленности.

«Подписание соглашения с холдингом „Новосталь-М“ станет очередным этапом нашего сотрудничества и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций компании в металлургической отрасли», — отметил он.

Кроме того, финансовая поддержка Банка «РОССИЯ» позволит увеличить производственные мощности и расширить экспорт продукции на международные рынки.

«Поддержка финансовых институтов — это ключевой инструмент для ускорения развития бизнеса, особенно в периоды активной инвестиционной фазы», — подчеркнул Демченко.

Он указал, что сотрудничество с Банком открывает перед холдингом «Новосталь-М» новые возможности для развития и укрепления позиций на международной арене.

Тема:
ПМЭФ 2025
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