Путин: нужно добиваться успешной умеренной инфляции и низкой безработицы

Показатели уже опустились на уровень ниже 10%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нужно добиваться успешной умеренной инфляции и низкой безработицы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — заявил президент.
Путин заметил, что годовая инфляция, уже снизилась до показателя меньше 10%. На 16 июня она составила 9,06%. Российский лидер подчеркнул, что это еще высокие цифры, но работа по стабилизации положения продолжается.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин начал выступление на ПМЭФ с обозначения ключевых мировых проблем. Среди обозначенных президентом проблем изменения в глобальной экономике и демографии, а также мировые кризисы.
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