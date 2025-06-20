Путин: мир не должен развиваться по правилам неоколониализма

Более 40% мировой экономики в настоящее время составляют страны БРИКС.
Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев
Мировому сообществу необходимо развитие, не построенное на правилах неоколониализма. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно, чтобы <…> рост становился все более устойчивым, охватывал как можно больше стран. Для этого необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый „золотой миллиард“ выкачивает ресурсы из остальных государств в интересах узкого круга так называемых элит», — отметил президент.
Путин добавил, что сейчас более 40% мировой экономики составляют страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
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