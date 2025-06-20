Представитель короля Бахрейна сравнил поэзию Пушкина с мудростью политики РФ

Советник по нацбезопасности короля Бахрейна в своей речи обратился к строкам стихотворения «Памятник».
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Советник по национальной безопасности короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал Александра Пушкина, рассуждая о мудрости российской политики на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
В своей речи он обратился к стихотворению «Памятник».
«И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал», — продекларировал он.
Шейх Насер бен Хамад аль Халифа провел параллель между пушкинскими строфами и мудростью политики РФ по отношению к народу.
«Эта политика не измеряется только цифрами», — добавил шейх на полях форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Вице-президент ЮАР Машатиле: Путин создал условия для развития Глобального Юга
- 20 июн
- Путин не исключил, что Россия «заберет» Сумы
- 20 июн
- Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
- 20 июн
- Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
- 20 июн
- Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
- 20 июн
- КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
- 20 июн
- Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
- 20 июн
- Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
- 20 июн
- «Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
- 20 июн
- Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
Читайте также
80%
Нашли ошибку?