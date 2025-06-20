Советник по национальной безопасности короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал Александра Пушкина, рассуждая о мудрости российской политики на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В своей речи он обратился к стихотворению «Памятник».

«И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал», — продекларировал он.

Шейх Насер бен Хамад аль Халифа провел параллель между пушкинскими строфами и мудростью политики РФ по отношению к народу.

«Эта политика не измеряется только цифрами», — добавил шейх на полях форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».