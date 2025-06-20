Принц Бахрейна: Россия положительно влияет на инвестиционный климат
Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев
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Россия вкладывается в формирование новых торгово-экономических возможностей.
Экономическая политика России является основным драйвером стабильного экономического роста, об этом заявил принц Бахрейна, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией страны Насер бен Хамад Аль Халифа на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Он добавил, что Россия оказывает существенное влияние на формирование новых торгово-экономических возможностей и положительно влияет на инвестиционный климат в мире.
«Россия укрепляет свои экономические отношения со странами нашего региона и другими странами», — отметил принц.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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