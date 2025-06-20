Путин призвал выработать нормативную базу по оспариванию приватизационных сделок

В России нужно выработать нормативную базу по срокам давности в части оспаривания приватизационных сделок. Такое мнение выказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Сказал он это в ответ на вопрос модератора Надима Котеича о ситуации с аэропортом Домодедово.

«Возня вокруг этого объекта (аэропорта Домодедово — Прим. Ред.) идет уже давно, вчера возник спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился в „разъезд“ на решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе», — подчеркнул Путин.

Также он отметил, что в ходе приватизации было допущено немало несправедливости — ведь за один рубль приватизировали то, что стоит миллионы. Еще худшим решением по его мнению будет насильное возвращение этих активов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».