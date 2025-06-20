Путин призвал выработать нормативную базу по оспариванию приватизационных сделок

Проблемы могут вызвать иностранные компании, решившие вернуться на российский рынок.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России нужно выработать нормативную базу по срокам давности в части оспаривания приватизационных сделок. Такое мнение выказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Сказал он это в ответ на вопрос модератора Надима Котеича о ситуации с аэропортом Домодедово.
«Возня вокруг этого объекта (аэропорта Домодедово — Прим. Ред.) идет уже давно, вчера возник спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился в „разъезд“ на решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе», — подчеркнул Путин.
Также он отметил, что в ходе приватизации было допущено немало несправедливости — ведь за один рубль приватизировали то, что стоит миллионы. Еще худшим решением по его мнению будет насильное возвращение этих активов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
- 20 июн
- Харченко о ПМЭФ: площадка не только для дискуссий, но и для конкретных решений
- 20 июн
- Ковальчук рассказал о перспективах выращивания органов в мини-пигах
- 20 июн
- Путин: Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами
- 20 июн
- «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин об ударе по российской экономике
- 20 июн
- «Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР
- 20 июн
- Путин: недруги постоянно ищут способы нанести РФ экономический ущерб
- 20 июн
- Путин: национализация не может положительно влиять на экономику
- 20 июн
- Путин поддерживает возвращение иностранных компаний в Россию
- 20 июн
- Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»
- 20 июн
- Гендиректор VK: мир цифровых технологий двигается к персонализации контента
Читайте также
80%
Нашли ошибку?