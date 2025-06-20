Харченко о ПМЭФ: площадка не только для дискуссий, но и для конкретных решений

Государственный деятель рассказала о выводах по итогам трех дней форума.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно было не только дискутировать, но и принимать конкретные решения, и совершать реальные дела. Такой вывод по итогам трех дней мероприятия сделала заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Форум — это площадка не только для дискуссии, это площадка конкретных решений и дел. Те соглашения, которые здесь заключаются, те поручения, которые дал президент, станут отправной точкой для сотрудничества власти, бизнеса и людей во благо нашей страны», — поделилась государственный деятель.

Кроме этого, Харченко отметила, что в России нужно заинтересовывать молодежь и вовлекать ее в реализацию национальных целей. Так как для развития экономики важны качественные человеческие ресурсы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры.