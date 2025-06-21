Соседов рассказал о главной женщине в своей жизни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Критик Сергей Соседов заявил, что не ждет изменений в личной жизни

Сергей Соседов женат

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Со своей спутницей музыкальный критик всегда находит общий язык.

Музыкальный критик Сергей Соседов все еще не женился, но и женщина, которая занимает особое место в его сердце, у него есть. Эта любимая женщина — его мама. О ней он рассказал в ходе беседы с журналисткой Еленой Хангой на ее шоу для VK Видео.

Несмотря на то, что в конце мая журналисту исполнилось 57 лет, менять образ жизни он не планирует. Его вполне устраивает такой расклад вещей.

Как признавался сам Соседов, с мамой он отлично находит общий язык. При этом, к другим женщинам у него есть особые требования и далеко не все могут выдержать сложный характер критика.

Соседов отмечал, что уже давно не ожидает перемен. Быть просто сыном для него достаточно.

«Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую», — делился он.

Ранее, писал 5-tv.ru, заслуженный артист РФ Юлиан Васин пообещал выступить на свадьбе Соседова бесплатно. Поводом такого заявления стала новость о симпатии Соседова к певице Азизе.

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