Беланов: инновационные разработки полезны медицине, государству и бизнесу

Инновационные разработки приносят пользу государству, медицине, пациентам и фармацевтическим компаниям. Об этом заявил директор Центра трансфера медицинских технологий и Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Константин Беланов.

«Это разработки, которые полезны всем — государству, медицине, пациенту и фармацевтическому бизнесу. <…> Государственная дума собирается выводить это понятие (инновационного лекарственного препарата. — Прим. ред.). Оно интересно не только промышленности, оно интересно федеральным государственным бюджетным учреждениям», — отметил он в ходе сессии «Инновации в фармацевтике: новые возможности для развития медицинских технологий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его информации, за период с 2019 по 2024 год 31% инновационных лекарственных средств, созданных в России, были разработаны организациями, которые находятся в ведении Минздрава страны.

В данный момент в стадии разработки находятся 12 инновационных лекарственных средств, среди которых три радиофармацевтических препарата и четыре препарата, созданных с использованием соматических клеток, добавил декан факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Михайлов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».