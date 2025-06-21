На ПМЭФ отметили востребованность анимационной продукции НМГ

Анимационная продукция Национальной Медиа Группы (НМГ) является востребованной на мировом рынке. Об этом 21 июня сообщила генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина на сессии «Экспорт аудиовизуального контента. Стратегии международной кооперации» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Самый востребованный контент, как всегда, оставался и остается — это анимация. <…> „Три кота“, проект „Царевны“ проданы в более чем 150 стран», — сказала она.

По ее словам, недавно удалось достичь договоренности о продаже анимационной продукции НМГ в государства Европы. Как подчеркнула генеральный директор Art Pictures Distribution, в мире наблюдается рост интереса к созданию экранизаций сказок.

Корчагина обратила внимание на то, что Национальная Медиа Группа активно развивает продажи контента в Китай. Было заключено соглашение о совместном производстве медиапродуктов с этой страной. Кроме того, в ближайшее время Национальная Медиа Группа планирует выпустить полнометражный фильм совместно с Саудовской Аравией. По словам Корчагиной, продукция НМГ, включая фильмы, также пользуется спросом в Латинской Америке.

В четврег, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Пашутин, занимающий должность директора по стратегическому развитию в Национальной Медиа Группе (НМГ), отметил, что российская медиасфера успешно преодолела последствия ухода иностранных компаний и продолжает активно развиваться во всех направлениях.

По его словам, после ухода зарубежных компаний в российской медиасфере наблюдается увеличение производства оригинального контента.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».