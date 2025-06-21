Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 21 июня в Мариуполе

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Вечер начнется с концерта, а завершится празднование ярким и символичным проходом белоснежной яхты «Ассоль» под алыми парусами в акватории Азовского моря.

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 21 июня в Мариуполе

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

Тема:
Алые паруса 2025

Главный праздник выпускников ДНР «Алые паруса» пройдет 21 июня 2025 года в 18:00 в Мариуполе на территории МБУ «Мариупольский городской̆ водный физкультурно-спортивный комплекс».

Праздник «Алые паруса» в Мариуполе проводится в регионе с 2022 года. Организаторы мероприятия — Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.

Участие в празднике примут более 150 выпускников Мариуполя. Для вчерашних учеников подготовлено грандиозное световое и музыкальное шоу со спецэффектами и пиротехникой. Для воплощения задуманного будет использовано более 400 световых приборов, которые раскрасят небо над городом.

Вечер начнется с концерта, а завершится празднование ярким и символичным проходом белоснежной яхты «Ассоль» под алыми парусами в акватории Азовского моря.

Видеофрагменты праздника «Алые паруса» в Мариуполе будут интегрированы в трансляцию «Алых парусов», которые пройдут в Санкт-Петербурге 28 июня.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

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