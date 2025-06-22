Праздник света, мечты и надежды: чего ждать от «Алых парусов» в юбилейный год

Организаторы приготовили новые спецэффекты и сюрпризы, продолжая традицию, возрожденную в 2005 году.

В этом году праздник на Дворцовой площади и в акватории Невы будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества — напоминание о том, что у каждого поколения есть свои вызовы, свой путь и своя ответственность перед страной.

Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко расскажет, какие новинки приготовили организаторы, и проследит, какой путь проделали «Алые паруса» за 20 лет. Ведь именно 20 лет назад их возродили в Санкт-Петербурге.

Дворцовая площадь, полная десятков тысяч юных горящих глаз. Сцена, как произведение искусства. Трюки и спецэффекты на грани волшебства! И та самая сияющая громада алых парусов белого корабля, рассекающего волны!

Сейчас уже сложно представить, что когда-то у выпускников города на Неве всего этого не было. Первая глава ленинградской феерии была недлинной: традиция зародилась в 1968 году, а в 1979 году прервалась.

Ее возродили через четверть века, в 2005 году, по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

«Это было очень грандиозно, я скажу. Музыка, салют и все замолчали в этот момент, как будто весь город замолчал, и все смотрели на паруса», — Екатерина Романова, выпускница 2005 года.

Огромные бумажные кораблики, блестящее конфетти прямо с вертолета, тысячи залпов салютов и фейерверков, такого раньше не видели ни школьники, ни даже сами звезды!

«Несмотря на то, что у нас уже были многотысячные площадки на тот момент, когда я вышла на сцену и увидела всю площадь в школьниках, я так: ого! Тем более, когда тебе 18 лет, ты на это смотришь вообще с таким восторгом!» — сказала певица Виктория Дайнеко.

Праздник рос и креп — вместе со страной. И каждый раз удивлял! Вот из Невы бьет огромный фонтан, а вот мотопарапланы с фейерверками — и это в 2007 году! Воздушные гимнасты, балерины, байкеры, каскадеры — всегда в ногу со временем, и всегда в самое сердце любого выпускника! Команда «Алых парусов» не следует трендам, а задает их сама.

«Мне кажется, это такой хороший код „Алых парусов“, что делать их максимально масштабными, отличающимися от других шоу в нашей стране. Это правда создание технологий под проект. Тот момент, который вдохновляет делать красивые и сложные номера», — сказал режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Владислав Кабанов.

В 2019 году к уже сложившейся формуле «концерт плюс водно-пиротехническое шоу» добавили еще одно слагаемое, и снова успех. Киноспектакль в прямом эфире: такого раньше не делал никто!

«Знаете, как у нас говорят в кино: иногда самые хорошие, смелые и безбашенные вещи делают с перепугу просто. Когда люди еще не знают всех сложностей, не подозревают о каких-то вещах. Вот во многом, наверное, первый год был такой», — сказал главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Но дальше задача была еще сложнее: 2020 год, разгар пандемии, самоизоляция. Шоу адаптировали под трансляцию из акватории Финского залива. Там не было ни электричества, ни интернета — по территории за неделю проложили больше шести километров оптоволокна! И подарили школьникам сказочную страну Гринландию, в честь 140-летия автора «Алых парусов». («Алые паруса» — повесть-феерия писателя Александра Грина, действие которой происходит в Гринландии — вымышленной стране. Сам Грин не использовал это название, его придумал советский критик и литературовед Корнелий Зелинский в 1934 году. Название состоит из фамилии Грина и части названий разных стран — Гренландия, Ирландия, Голландия — Прим. Ред.) На глазах миллионов зрителей Александр Грин, как и было на самом деле, писал свою легендарную феерию, а Ассоль — взрослела.

Вот одна из пяти героинь. Это было первое выступление Насти на большой сцене. После «Алых парусов» она решила посвятить этому жизнь и стать балериной.

«Мне кажется, что это очень круто! Это такая красота, это как билет во взрослую жизнь, ты смотришь и восхищаешься этим», — сказала участница фестиваля выпускников «Алые паруса» Анастасия Лобынцева.

А в 2022-м еще один технологический прорыв совершила команда организаторов концерта на Дворцовой.

«Мы впервые направили наше шоу на Дворцовой в мультимедийный тренд, создав гигантский экран объемный, на котором воспроизводили анаморфную 3D-графику, то есть контент фактически выскакивал из-за границы экрана», — сказал технический директор концертной части праздника «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Самая долгожданная, масштабная и эмоциональная часть петербургского выпускного — выход белоснежного брига под алыми парусами. Момент, когда так хочется загадать желание!

14 лет новейшей истории праздника, одно судно сменяло другое.

В 2019 году «Алые паруса» впервые поднял бриг с, пожалуй, самым подходящим именем — «Россия». Этот парусник — визитная карточка и особая гордость Петербурга. Готовить к празднику его начинают еще зимой. Здесь, в этом ангаре.

«Мы особо не добавляем ничего нового, но каждый раз, когда мы обслуживаем бриг, у нас есть карт-бланш на некоторые изменения, эксперименты. Мы делаем все, чтобы судно выглядело наилучшим образом», — сказал капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Поэтому каждый раз волшебный парусник предстает перед зрителями в новом образе: в этот момент остаться равнодушным просто невозможно.

Беззаветной любовью к Родине, силой единства, ценностью семьи пропитана каждая минута праздника. В основе «Алых парусов» всегда новая, но всегда — трогательная и поучительная история.

В 2013 году выпускной прошел под слоганом «Россия — страна возможностей». Тогда на Дворцовой на всю страну выпускница Ксения заявила, что хочет стать учительницей русского языка, и действительно стала. А еще женой, мамой и девушкой, которая поверила в себя.

«Он идет, алые паруса, вокруг твои друзья — новые, со всей России, с которыми мы общаемся до сих пор. Восхитительный салют, и ты понимаешь: вот, вот это рубеж», — сказала выпускница 2013 года Ксения Меркулова.

В 2019 году выпускникам показали: будущее великой страны именно в их руках! В шоу вспомнили важнейшие вехи истории государства, от начала Руси до наших дней. В 2021 году школьники вместе с артистами покоряли космос. А в 2022 году первыми в стране приветствовали новых россиян!

Свой бриг надежды под алыми парусами проплыл в Мариуполе, еще разрушенном врагом, но уже освобожденном. А многие выпускники из города-побратима приехали в Петербург и остались тут. Студент Владимир теперь будущий кораблестроитель.

«Нас просто водили в самые лучшие места, что могли быть. До мероприятия водили на экскурсию, показали все достопримечательности города. Это даже не описать словами, все так было красиво», — сказал студент Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета Владимир Козлов.

«Алые паруса — 2024» посвятили семье: в центре Петербурга расцвело гигантское древо, а школьники убедились, что близкие — это не только мама и папа, но еще учителя, тренеры, одноклассники. Да каждый рядом!

А уже через неделю здесь же будут говорить о Победе: добра над злом, русского народа над врагом, каждого — над собой.

«Алые паруса» — это же вера в мечту. Очень такая глубокая. И по сути дела Победа — это тоже такая большая мечта, к которой люди шли, к которой стремились. Вот эти глубинные смыслы мы и передаем», — сказала генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Наталья Зворыгина.

На Дворцовой площади распахнется окно в историю, как символ возможностей для всех выпускников. Как всегда, концепция будет оригинальной.

«На строительство этой сцены ушло пять тонн металла. Это почти четыре километра вот таких конструкций. А общий объем декораций, которыми все это в ближайшие дни будет обрастать, больше 200 кубометров», — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Но все подробности праздника организаторы, как всегда, до последнего держат в секрете. Чтобы снова вдохновить тех, кто на пороге нового этапа. И чтобы еще раз подтвердить слова Александра Грина: «чудеса нужно делать своими руками».