«Послушный гражданин»: Карина Кросс о своем стиле вождения

Артистка рассказала, сколько раз ей приходилось оплачивать штрафы.

Блогер и певица Карина Кросс почти за десять лет водительского стажа получила всего два штрафа. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

В Москве прошла грандиозная вечеринка в честь первого дня рождения площадки «Тимати Картинг». Поздравить звездного бизнесмена — Тимура Юнусова — пришли многие его коллеги. Среди гостей оказалась и Карина Кросс. В ответ на вопрос журналиста о том, есть ли у нее штрафы, артистка поделилась, что является очень аккуратным водителем. По ее мнению, она законопослушный гражданин.

«У меня всего два штрафа за восемь-девять лет водительского стажа», — с гордостью заявила блогер.

За какие именно правонарушения она получила административное наказание, певица раскрывать не стала.

Также на вечеринке Тимати Карина Кросс рассказала, как справляется с хейтом, который недавно обрушился на нее. По словам блогера, преодолеть тяжелый период ей помогают старшие товарищи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженная артистка России Катя Лель предпочитает безопасную езду.