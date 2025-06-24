«Послушный гражданин»: Карина Кросс о своем стиле вождения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 27 0

Блогер Карина Кросс получила два штрафа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артистка рассказала, сколько раз ей приходилось оплачивать штрафы.

Блогер и певица Карина Кросс почти за десять лет водительского стажа получила всего два штрафа. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

В Москве прошла грандиозная вечеринка в честь первого дня рождения площадки «Тимати Картинг». Поздравить звездного бизнесмена — Тимура Юнусова — пришли многие его коллеги. Среди гостей оказалась и Карина Кросс. В ответ на вопрос журналиста о том, есть ли у нее штрафы, артистка поделилась, что является очень аккуратным водителем. По ее мнению, она законопослушный гражданин.

«У меня всего два штрафа за восемь-девять лет водительского стажа», — с гордостью заявила блогер.

За какие именно правонарушения она получила административное наказание, певица раскрывать не стала.

Также на вечеринке Тимати Карина Кросс рассказала, как справляется с хейтом, который недавно обрушился на нее. По словам блогера, преодолеть тяжелый период ей помогают старшие товарищи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженная артистка России Катя Лель предпочитает безопасную езду.

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