Выпускница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Речь идет о результатах экзаменов по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Школьница из Москвы оказалась единственной девушкой в стране, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Выпускница школы № 1514 Надежда Яшмолкина получила максимальные оценки по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Ее учителя говорят, что не сомневались в результате, ведь Надежда в течение года победила на шести олимпиадах. Сама выпускница даже о том, что переживала на экзаменах, рассказывает как-то спокойно и уверенно.
«При подготовке к экзамену я испытывала волнение, потому что от этих результатов зависит поступление и вся дальнейшая жизнь. Но старалась поменьше об этом думать и сфокусировалась на том, что я могу сделать до экзамена. На самих экзаменах я тоже немного волновалась, но успокаивалась и старалась сделать все возможное уже на самом экзамене», — рассказала выпускница школы № 1514 Надежда Яшмолкина.
Надежда уже четко знает, что хочет работать в сфере IT. И как раз сейчас выбирает один из профильных факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики или же Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.
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