ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Защитники Донбасса освободили сегодня населенный пункт в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта», — говорится в обращении ведомства.
Также в зоне ответственности «восточной» группировки войск ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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