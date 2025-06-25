ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 33 0

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.

ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Защитники Донбасса освободили сегодня населенный пункт в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта», — говорится в обращении ведомства.

Также в зоне ответственности «восточной» группировки войск ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
24 июн
Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
14 июн
Российские военные освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
9 июн
В Днепропетровской области началась активная фаза наступления ВС РФ
9 июн
Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область
2 июн
«Буквально с двух ног»: появились подробности освобождения Новополя в ДНР
1 июн
Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области
23 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
22 мая
Российская армия освободила населенный пункт Новая Полтавка в ДНР
17 мая
Российские войска освободили Александрополь в ДНР
16 мая
Российские военные освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР
+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.39
0.10 91.74
1.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Возвращаемся к истокам: какими древнерусскими словами можно заменить мат
12:53
Американские СМИ оспаривают успех ударов США по Ирану
12:36
ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
12:20
Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
12:19
Четыре кризиса: какие противоречия раздирают НАТО
12:06
Игру из Башкирии могут внедрить в образовательную систему Китая

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025