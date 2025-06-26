На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Алексии

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День добрых дел на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна 14-летней Алексии. У нее врожденный порок сердца, из-за которого возникает постоянный дефицит кислорода. Девочке нужна сложная операция, на которую не хватает 3 000 000 рублей.

Помочь можем мы с вами! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Девушка с необычным именем Алексия по-детски ранимая и нежная. Она много читает, рисует, пишет рассказы, плетет украшения из бисера, смеется. Но как только речь заходит о болезни, лицо Алексии меняется. Слишком многое пришлось пережить в ее 14.

Алексия появилась на свет с врожденным пороком сердца.

«Для нас это была полная неожиданность. Врачи вообще говорили, что можно и не надеяться. Вы еще молодые, оставьте все как есть», — рассказывает мама Алексии Виолетта Симонова.

Недостаточность пульмонального клапана. Гипертрофия правого желудочка. Сердце девочки работает в полмощности — кислорода катастрофически не хватает. Только за первые пять месяцев жизни Алексия пережила три серьезных операции на сердце.

В четыре года был следующий этап: высокотехнологичную пластику сердечного клапана провели в немецком кардиоцентре. На десять лет тяжело больной ребенок превратился в обычного.

Алексия ходит в школу, даже на физкультуру, и почти не отличается от сверстников.

«У меня много увлечений, друзей, я выгляжу как обычный ребенок. Сильно мы, конечно, не углубляемся в эту ситуацию, чтобы никого не огорчать и не вспоминать те, если честно, не самые приятные моменты из больницы», — рассказывает Алексия Симонова.

Но организм растет, сердце уже не справляется. Последние обследования показали: срочно требуется еще одна операция.

«Говорить, что Алексия может погибнуть, мне бы не хотелось. Это может случиться, если не оказать помощь ребенку вовремя. Потому что, то сердце, которое врачами корректировалось, сейчас не соответствует физическим нормам развития Алексии», — объясняет главный врач детской медицинской клиники Надежда Раппопорт.

В отечественных больницах могут установить механический протез. Это полостная операция, требующая полной остановки сердца и пожизненного приема препаратов, разжижающих кровь. Но уже десять лет за здоровьем Алексии наблюдают в немецкой клинике.

В Германии предложили установить саморасширяющийся биопротез. Клапан доставят к сердцу через крупный сосуд с помощью катетера.

Цена жизни без лекарств и шрама — 60 тысяч евро, это больше пяти с половиной миллионов рублей. Одной маме всю сумму не собрать. Мы с вами, все вместе, можем помочь — нужно еще 3 000 000 рублей.

«Я буду очень благодарна, что вы примете участие в такой серьезной истории, которую я вам рассказала. Как я понимаю, эта операция будет самой последней в моей жизни. И я буду здоровая», — сказала Алексия.

После превращения в абсолютно здорового подростка Алексия мечтает заняться учебой, чтобы стать психологом и поддерживать тех, кто, как и она сейчас, нуждается в помощи.

Давайте вместе поможем Алексии! Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!