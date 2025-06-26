Октагон на месте тюрьмы: в «Крестах» прошли нелегальные кулачные бои
Незаконные кулачные бои прошли в бывшей тюрьме «Кресты»
Фото, видео: 5-tv.ru
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В качестве раздевалок использовали камеры для заключенных.
Нелегальные кулачные бои прошли этой ночью в бывшей петербургской тюрьме «Кресты». Обстановку внутри показали сами участники в соцсетях.
В здании построили октагон, установили световое оборудование, а вместо раздевалки использовали тюремные камеры. При этом, по информации «Известий», на входе у людей отбирали телефоны. Якобы чтобы никто не выложил в интернет кадры с проходивших там съемок.
Но, вероятно, организаторы боялись, что в здание вновь нагрянет ОМОН. Накануне оперативники уже врывались в «Кресты» в самый разгар поединков. Оказалось, что никаких разрешений на проведение боев у организаторов нет. Что прямо нарушает требования техники безопасности и законы нашей страны.
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