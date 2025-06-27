Анатолий Цой потерял больше одного миллиона долларов из-за бизнеса

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 54 0

Певец пошутил, что из-за этой истории им может заинтересоваться налоговая.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

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Певец Анатолий Цой потерял больше одного миллиона долларов из-за бизнеса. Об этом артист рассказал в эфире «Нового радио», кадры которого попали в распоряжение 5-tv.ru.

Анатолий решил поделиться историей о неудачной попытке предпринимательства. Исполнитель пошутил, что он рассказывает ее эксклюзивно для налоговой.

«Буквально недавно проснулся и потерял почти один миллион 300 тысяч долларов. Бизнес был связан с переводами денег», — сказал Цой.

Анатолий уточнил, что бизнес был чистый, а все налоги были заплачены вовремя. Он отметил, что лишиться такой суммы было отвратительно. Цой добавил, что депрессивное настроение, которое сопровождало его в этот год, было связано не с потерей денег, а с последствиями. Певец поделился, что из этой неудачи вытекло слишком много факторов, с которыми нужно было бороться.

Анатолий Цой также известен под псевдонимом TSOY. Он является российским певцом и телеведущим. С 2014 по 2020 год состоял в группе MBAND, где был солистом.

Неудачи преследуют Анатолия Цоя. Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист рассказал о пожаре в своем загородном доме.

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