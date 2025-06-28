Новый прогулочный маршрут объединит шесть живописных набережных Москвы

В столице создают новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Он пройдет от Нагатинской до Шлюзовой набережной. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Недавно делился планами строительства нового моста на острове Балчуг, который станет частью большой пешеходной зоны вдоль Москвы-реки. Параллельно мы работаем над созданием еще одного прогулочного маршрута протяженностью более 10,5 километра, который объединит шесть живописных набережных к востоку от Кремля: Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую», — написал мэр Москвы.

Новый маршрут органично впишется в существующую сеть прогулочных зон. На севере его соединят с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными. Таким образом появится единая прогулочная зона, которая будет вести в Парк Горького и на Воробьевы горы. На юге маршрут перейдет Нагатинский затон.

Сейчас на этих набережных нет условий для комфортных прогулок: недостаточно широкие тротуары, плохое освещение, отсутствуют зоны отдыха и качественная спортивная инфраструктура, а также мало зелени.

Во время благоустройства тротуары расширят, на пешеходных переходах обустроят спуски, удобные для родителей с колясками и маломобильных граждан. Благодаря современному освещению они станут безопаснее.

На территории рядом с набережными, там, где позволит пространство, создадут уютные зоны отдыха со скамейками. Для спортсменов оборудуют велодорожки с ярким покрытием и велопарковки. Вместо народных троп проложат удобные дорожки, ведущие к соседним домам.

Кроме того, проведут дополнительное озеленение. Поздней осенью и следующей весной высадят около 70 взрослых деревьев: кленов, лип и вязов, а также черемуху, и разобьют цветники с многолетними растениями. Аналогичное озеленение провели весной на набережных Яузы.

Для пассажиров общественного транспорта и автомобилистов оборудуют 35 современных остановок, создадут дополнительные парковочные места и заменят дорожное покрытие. Воздушные провода спрячут под землю в рамках программы «Чистое небо».

В результате реализации проекта еще шесть набережных станут частью одного из лучших пешеходных маршрутов столицы с видами на реку и город. Сергей Собянин отметил, что это не завершение, а лишь один из этапов огромной работы по превращению набережных Москвы-реки в уютное и популярное городское пространство.