Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Жителей столицы ждут грозы и сильный ветер.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

В столице с 29 июня по 1 июля ожидается гроза с сильными порывами ветра, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В период с 29 июня по 1 июля ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — написали в Telegram-канале ведомства.

В эти дни стоит обходить рекламные щиты, а также неустойчивые конструкции. Парковать машины рекомендуется только в безопасных для этого местах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичная погода в июле будет относительно умеренной. Об этом 5-tv.ru рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист добавила, что на первой неделе месяца стабильности в погоде не ожидается, начало июля предвидится прохладным. Эксперт добавила, что окончательный вердикт по прогнозу будет 30 июня, так как метеорологические данные ежедневно корректируются.

Как отмечет синоптик, большинство расчетов говорит о том, что среднемесячная температура июля окажется выше нормы. Однако, сколько составит это превышение, пока неизвестно.

Тема:
Погода
27 июн
Жара или холода? Какую погоду ждать москвичам в июле
26 июн
Гипертоникам приготовиться: москвичей ожидает барическая «ухабина»
24 июн
Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
23 июн
Беспросветное лето: какая погода ждет москвичей в июне
23 июн
На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
22 июн
Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
17 июн
Силы на исходе: психолог рассказал почему в плохую погоду ничего не хочется
17 июн
За сутки в Сочи выпала месячная норма осадков
16 июн
Мощный град накрыл Хабаровский край
9 июн
После шторма: какая погода ждет Москву на неделе
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Военные ВС РФ эвакуировали трофейный танк ВСУ Leopard 2 в ДНР
18:17
«Страшная и старая»: Седокова рассказала о травле в соцсетях
17:59
«Выстрел в колено»: Фицо прокомментировал возможный отказ ЕС от российского газа
17:40
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник
17:15
Стадия исследований: когда Израиль начал готовить операцию против Ирана
16:57
«Меня никто не предупреждал»: хозяин разбившегося Як-18Т о крушении самолета

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025