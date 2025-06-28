Выпускница на «Алых парусах» вдохновилась Средневековьем в создании платья
Роскошный наряд для нее по случаю особого вечера создала сестра.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Алое платье для «Алых парусов» сшила сестра для одной из выпускниц, присутствующей на празднике.
Девушка отметила, что при создании наряда они вдохновлялись модой Средних веков. Наряд со шнуровкой и роскошными рукавами выполнен в алых и бежево-золотистых тонах.
«Я всегда мечтала попасть на „Алые паруса“. И моя сестра вдохновилась моим рвением к этому празднику и сшила мне это платье. Потому что она является швеей. Мы вместе вдохновились концептами Средневековья. Нам очень понравилась идея подобного платья!» — рассказала выпускница.
Девушка добавила, что платье было создано в очень короткий срок — за два-три месяца. Выпускница назвала это очень трогательным.
Алый цвет девушки выбрали в честь праздника. И сама обладательница наряда призналась, что любит красный цвет.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
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