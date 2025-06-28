Выпускница на «Алых парусах» вдохновилась Средневековьем в создании платья

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 426 0

Роскошный наряд для нее по случаю особого вечера создала сестра.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Алое платье для «Алых парусов» сшила сестра для одной из выпускниц, присутствующей на празднике.

Девушка отметила, что при создании наряда они вдохновлялись модой Средних веков. Наряд со шнуровкой и роскошными рукавами выполнен в алых и бежево-золотистых тонах.

«Я всегда мечтала попасть на „Алые паруса“. И моя сестра вдохновилась моим рвением к этому празднику и сшила мне это платье. Потому что она является швеей. Мы вместе вдохновились концептами Средневековья. Нам очень понравилась идея подобного платья!» — рассказала выпускница.

Девушка добавила, что платье было создано в очень короткий срок — за два-три месяца. Выпускница назвала это очень трогательным.

Алый цвет девушки выбрали в честь праздника. И сама обладательница наряда призналась, что любит красный цвет.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Тема:
Алые паруса 2025
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