Выпускница на «Алых парусах» вдохновилась Средневековьем в создании платья

Алое платье для «Алых парусов» сшила сестра для одной из выпускниц, присутствующей на празднике.

Девушка отметила, что при создании наряда они вдохновлялись модой Средних веков. Наряд со шнуровкой и роскошными рукавами выполнен в алых и бежево-золотистых тонах.

«Я всегда мечтала попасть на „Алые паруса“. И моя сестра вдохновилась моим рвением к этому празднику и сшила мне это платье. Потому что она является швеей. Мы вместе вдохновились концептами Средневековья. Нам очень понравилась идея подобного платья!» — рассказала выпускница.

Девушка добавила, что платье было создано в очень короткий срок — за два-три месяца. Выпускница назвала это очень трогательным.

Алый цвет девушки выбрали в честь праздника. И сама обладательница наряда призналась, что любит красный цвет.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.