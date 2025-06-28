Ведущие «Алых парусов» пожелали ученикам быть смелыми и решительными

Пожелание предвозвещало выступление группы The Hatters.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Зажигательное выступление группы The Hatters на «Алых парусах» предварялось пожеланием смелости выпускникам.
«Пусть наши смелые поступки не всегда были обдуманными и взвешенными. Но они научили нас не бояться быть самими собой. Не бояться ошибок и не бояться пробовать новое», — пожелал выпускникам ведущий «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев.
Его соведущая Дарья Блохина дополнила, что нужно оставаться решительными и стремительными.
Хрусталев напомнил, что совсем скоро в акватории Невы появится бриг «Россия». Это значит, что настанет время загадывать самые заветные — и самые смелые — желания.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
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