Группа «5Утра»: наш выпускной был намного скромнее «Алых парусов»

Группа «5Утра» открыла концерт на «Алых парусах». Праздник очень впечатлил Анну и Никиту Беляковых. Артисты поделились, что концерт на Дворцовой площади — одна из крупнейших площадок, где они выступали. И такого в их карьере еще не было.

Беляковы также отметили масштаб всего шоу, отличную организацию и тепло принимающую публику.

Артисты не забыли оставить пожелания выпускникам.

«Друзья, мечтайте, найдите свое любимое дело. И пусть у вас все получается. Сейчас — самое лучшее время, которое только может быть. Поэтому наслаждайтесь этим моментом. И пусть у вас все будет здорово!» — дал напутствие выпускникам Никита Беляков.

При этом Анна и Никита вспомнили свои выпускные. Музыкант признался, что у него он был «довольно скромный», Анна же отметила, что у нее его «кажется, вообще не было».

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.