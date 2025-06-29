Группа «5Утра»: наш выпускной был намного скромнее «Алых парусов»

Артисты Анна и Никита Беляковы пожелали выпускникам найти свое любимое дело.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Группа «5Утра» открыла концерт на «Алых парусах». Праздник очень впечатлил Анну и Никиту Беляковых. Артисты поделились, что концерт на Дворцовой площади — одна из крупнейших площадок, где они выступали. И такого в их карьере еще не было.
Беляковы также отметили масштаб всего шоу, отличную организацию и тепло принимающую публику.
Артисты не забыли оставить пожелания выпускникам.
«Друзья, мечтайте, найдите свое любимое дело. И пусть у вас все получается. Сейчас — самое лучшее время, которое только может быть. Поэтому наслаждайтесь этим моментом. И пусть у вас все будет здорово!» — дал напутствие выпускникам Никита Беляков.
При этом Анна и Никита вспомнили свои выпускные. Музыкант признался, что у него он был «довольно скромный», Анна же отметила, что у нее его «кажется, вообще не было».
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
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