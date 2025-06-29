Выпускница из Кировской области ради «Алых парусов» преодолела путь в 15 часов

Праздник в Санкт-Петербурге — поистине уникальное мероприятие, которое собирает вокруг себя вчерашних школьников из разных стран и городов необъятной России.

«Алые паруса» — поистине уникальное мероприятие, которое собирает вокруг себя выпускников из разных стран и городов необъятной России. Ради грандиозного праздника вчерашние школьники готовы преодолевать долгий путь. Доказательством тому стала выпускница из первой гимназии Кирово-Чепецка, которая добиралась до Санкт-Петербурга 15 часов. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

София Бельцекова единственная из своего города решилась на героическую дорогу к мечте — увидеть своими глазами главный выпускной России. Ей пришлось проехать тысячи километров и пересечь полстраны.

«Из нашего города должно было поехать четыре человека. Но получилось так, что у многих выпускные. Я со своего вырвалась. Он у меня был 27-го числа. Я из Кирово-Чепецка поехала в Йошкар-Олу. Потом моя тетя довезла меня до Казани. А затем из Казани на самолете мы долетели до Санкт-Петербурга», — поделилась София.

Выпускница также рассказала о том, что в Петербурге ей очень понравилось. Она впервые его посетила. Город встретил Софию потрясающей архитектурой, которая поразила ее до глубины души. На фоне восторгов северной столицей «Алые паруса» еще больше впечатлили девушку. Она поделилась эмоциями от увиденного праздничного салюта, который назвала невероятным и восхитительным.

«Алые паруса» еще раз подтвердили, что мероприятие отлично объединяет выпускников из разных точек земного шара. София рассказала историю о том, как незнакомые ребята помогли ей во время торжеств. По ее словам, на выпускном царила приятная, дружеская атмосфера.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения. В 2025 году ключевой темой праздника стала победа в широком смысле этого слова. В том числе в главном выпускном страны найдет отражение юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьники из Мариуполя побывали на «Алых парусах».