Более 100 тысяч выпускников со всей страны стали участниками грандиозного праздника «Алые паруса». Вместе с российскими школьниками первый взрослый рассвет на берегах Невы встретили сотни иностранных гостей. И еще миллионы зрителей по всему миру — в Китае, Франции, Испании, Аргентине — смогли увидеть грандиозное шоу в прямом эфире. О празднике, который стирает границы, рассказывает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Яркий финальный аккорд для выпускников из разных уголков планеты. Незабываемый салют в честь тех, кто на пороге взрослой жизни. «Алые паруса» — событие, не имеющее аналогов в мире. Праздник, который объединяет и заставляет сердца биться в унисон.

Только представьте их эмоции: 11 лет учебы позади, экзамены сданы, сейчас каникулы, они на лучшем выпускном, и впереди целая жизнь! Это их день и их неповторимый праздник.

В этом году — ровно 20 лет с момента, как волшебную традицию Северной столицы возродили — по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Со сцены в виде огромного распахнутого окна — звезды на языке музыки говорили со школьниками — о смелости, силе единства, любви и надежде.

А потом — водно-пиротехническое шоу, отдельная сказка для выпускников и миллионов телезрителей. Путешествие сквозь время и пространства в прямом эфире!

И кульминация представления — залпы настоящих боевых «Катюш».

Пять реактивных установок — прямо на Троицком мосту. Одна из «Катюш» — уникальный музейный экспонат времен Великой Отечественной! Машину оберегает патриотическое объединение Ленрезерв. В небе города-героя разрываются сначала 200, а потом еще 120 снарядов — в честь Великой Победы!

За всей этой феерией наблюдали по всему миру — в Китае, Франции, Испании, Африке… О празднике всех выпускников написали испанские, итальянские, корейские, арабские СМИ, «Алые паруса» ретранслировали в Аргентине.

Своими глазами увидеть это чудо смогли больше 500 иностранных гостей. Вот выпускники из Венесуэлы отплясывают под хиты Надежды Кадышевой. А это делегация из Африки — подпевает российскому гимну.

Гимн великому городу во время трансляции тоже исполнял иностранец: итальянский пианист Лоренцо Баньяти.

«Я в прошлом году был как гость, смотрел на „Алые паруса“ прямо вот оттуда. И в этом году оказаться здесь для меня — действительно мечта и огромная гордость, честь», — признается Лоренцо Баньяти, музыкант из Италии.

Поистине уникален и этот миг, когда весь город замирает, а Дворцовый мост разводят в сопровождении сверкающего огнепада.

Акватория Невы озарена алым сиянием, в небе тысячи залпов салютов и фейерверков, и появляется белоснежный бриг «Россия». Вот ключевой момент праздника, когда загадываются желания, и в жизни вчерашних школьников начинается новая глава.

«Я познакомилась здесь с удивительными людьми! И все это удивительно! Спасибо всем, благодаря кому мы приехали в Санкт-Петербург!» — говорит выпускница из Венесуэлы Исабелла Сараче.

«Это просто восторг, это не описать словами! И салют когда был в конце — это просто…» — говорят выпускницы Анастасия Хаустова и Алина Громова.

Как признались многие зарубежные гости, их заветное желание — еще раз вернуться в Северную столицу. Ведь так красиво и трогательно молодых людей в самостоятельное плавание отправляют только здесь.