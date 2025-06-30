В московских клиниках установят 120 новых аппаратов для обследований

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 30 0

Собянин: клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики

Собянин сообщил о масштабном обновлении оборудования в московских клиниках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Новые технологии помогут повысить качество исследований.

С начала этого года медицинские учреждения Москвы получили более 120 единиц новейшего оборудования для лучевой диагностики. Среди них — 75 рентген-установок последнего поколения, которые отличаются минимальной лучевой нагрузкой на пациентов. В дополнение к ним в больницы и поликлиники поступили 13 компьютерных томографов, десять аппаратов МРТ, 20 маммографов и три ангиографа с 3D-навигацией.

Такое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику и помогает врачам при сложных операциях.

Всего в 2024 году в московские медучреждения было передано около 24 тысяч единиц современного оборудования. По словам мэра, обновление оснащения — один из приоритетов модернизации системы здравоохранения города.

Ранее 5-tv.ru писал о строительстве новой школы в районе Люблино. Здание будет состоять из четырех этажей, а также будет разделено на четыре блока — центральный и три крыла. На втором и третьем этажах будут располагаться учебные кабинеты, медиатека и лабораторно-исследовательский комплекс. Также оборудуют залы для проведения физических нагрузок.

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В московских клиниках установят 120 новых аппаратов для обследований

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