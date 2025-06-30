В детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя»

Ее посвятили военнослужащему Ивану Крутикову, погибшему во время освобождения города Суджа.

В детском саду Курска открыли «Парту Героя». Проект реализуется в школах по всей России с 2019 года. В частности, в Курске в МБДОУ № 81 была открыта парта Ивана Крутикова, который погиб во время освобождения города Суджа в марте 2025 года.

Инициатор данного проекта Екатерина Харченко, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, подчеркнула необходимость воспитания чувств патриотизма и любви к Родине с малых лет. Подобные мероприятия, по ее словам, особенно важны для жителей Курской области, которые пережили вторжение боевиков ВСУ.

«Это очень важно — растить патриотов с самого-самого юного возраста. И растить не просто воспитывая словами, а воспитывая на примерах наших героев, таких как Иван. Тех, кто любил Родину, тех, кто пошел защищать ее, и тех, кто отдал жизнь за свою малую Родину для того, чтобы вот эти юные жители Курской области могли спокойно ходить в детский сад под мирным небом», — пояснила Харченко.

С депутатом согласны и родители героя — Светлана и Алексей Булгаковы. Они уверены, что даже в столь юном возрасте детям понятно происходящее, а правильно заложенные в молодое поколение ценности помогут формированию сильного будущего.

«Закладываем сейчас здесь сильное будущее с целями. Они (дошкольники. — Прим. ред.) как раз сейчас и впитывают больше информации. Правильное принесем — получим плоды добрые, светлые», — сказала мама Ивана.

Иван — один из основателей добровольческого отряда «Курские витязи». В его составе он и был в своем последним бою во время освобождения Суджи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военкору Александру Федорчаку посмертно присвоили звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма.