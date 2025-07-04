Тело вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли под окнами его дома

Тело вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли под окнами его квартиры на Рублевке. Информацию подтверждает источник 5-tv.ru.

Предварительная причина гибели — самоубийство. По данным источника, предприниматель накануне написал жене сообщение и попрощался.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи.

Андрей Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. С 1999 по 2001 год занимал позицию консультанта в «Информационном центре научного парка МГУ», работал в НИИ «Восход». На посту вице-президента «Транснефти» Бадалов пребывал последние четыре года — с 2021-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, глава управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии Артур Пряхин покончил с собой. Он оставил предсмертную записку. В ней Пряхин просил никого не винить и извинился перед супругой. Артур Пряхин руководил УФАС по Карелии с февраля 2014 года. В пресс-службе УФАС Карелии выразили соболезнования родственникам.