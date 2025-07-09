«Домики добра» в Москве продолжают собирать помощь для бойцов СВО и детей

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Горожане приносят канцтовары, книги, игрушки, настольные игры, сладости, средства гигиены, а также корма для животных.

«Домики добра» в Москве продолжают собирать помощь для бойцов СВО и детей

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Тема:
Спецоперация

В рамках проекта «Лето в Москве» продолжается акция «Москва помогает». В «Домиках добра» горожане передали более 4,6 тысячи вещей для участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов и животных в приютах.

«В каждый подарок, который москвичи приносят в “Домики добра”, они вкладывают свою душу и сердце. С любовью и заботой выбирают игрушки и книги для детей, необходимые вещи для участников СВО. Горожане вдохновляют своим примером близких, детей, коллег и друзей. Они вместе регулярно приносят помощь, пишут теплые слова на открытках. Волонтеры бережно упаковывают все товары, которые будут доставлены адресатам», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Больше всего подарков собрали для детей, проживающих на новых территориях, — около двух тысяч единиц. Москвичи приносят канцтовары (тетради, карандаши, ручки, альбомы, краски), книги, игрушки, настольные игры и сладости. Участникам СВО горожане передают средства личной гигиены, а также носки и стельки. Для животных в приютах собирают сухой и влажный корм, крупы, товары для уборки, впитывающие пеленки.

Принимают только новые предметы, в упаковке и с бирками. Срок хранения сладостей должен быть не менее трех месяцев.

Горожане также оставляют в «Домиках добра» открытки с теплыми словами и пожеланиями. Подарки принимают столичные волонтеры, они же подсказывают, какие вещи можно принести в следующий раз. Вся собранная помощь передается адресатам поэтапно.

Карина Кокаева, волонтер «Домика добра» на площади Революции, рассказала, что в акции принимают участие жители разных возрастов. По ее словам, приходят молодые мамы с детьми приносят развивающие игрушки и канцелярские принадлежности, мужчины приносят товары для бойцов, а бабушки с внуками — сладости, игры и книжки, оставляя добрые пожелания на открытках.

«Важно воспитывать в подрастающем поколении сопереживание с раннего возраста. Вместе с детьми я регулярно выбираю подарки для их сверстников и участников СВО. Кроме того, ребята сейчас на каникулах и сами ходят за кормом для собак и кошек. В школе мои дети вместе с одноклассниками регулярно участвовали в сборе гуманитарной помощи, а также писали трогательные послания для наших защитников», — поделилась Карина.

«Домики добра» работают по будням с 12:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 21:00. Адреса всех пунктов сбора размещены на сайте.

Гуманитарную помощь можно передавать в штабах «Москва помогает». В них принимают продукты питания, средства гигиены, одежду, детские товары, бытовую технику и другие необходимые вещи. В городе работает 15 штабов, которые собрали более 4,7 миллиона единиц помощи и отправили свыше 1,6 тысячи тонн груза. В акции приняли участие более 79 тысяч человек.

Тема:
Спецоперация
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