Собянин: «Академия инноваторов» объединила участников из 79 регионов и 40 стран

Прошло два года с момента обновления городской программы для технологического бизнеса «Академия инноваторов». О некоторых итогах проекта рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Экосистема программы объединила 36 тысяч человек из 79 российских регионов и 40 дружественных стран. Суммарная выручка проектов за 2024 год достигла отметки свыше миллиарда рублей, а общий объем привлеченных инвестиций и грантов — больше 650 миллионов рублей. Поддержка талантливых разработчиков и создание условий для реализации прорывных идей — это ключ к развитию экономики нашего города и всей страны», — отметил Мэр Москвы.

Особенно активно участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет — они составляют 48 процентов от общего числа инноваторов, подавших заявки.

Самыми популярными направлениями программы стали высокотехнологичная медицина, образование, ИТ-разработка, социальные и промышленные технологии.

Участники четвертого потока создали компанию, которая стала первым в России разработчиком и производителем уличных цифровых панелей, способных работать под водой.

Другой проект предлагает комплексное решение для ускорения селекции сельскохозяйственных культур, сокращая вдвое срок выведения новых сортов.

Одна из команд разработала платформу, которая помогает крупным компаниям контролировать сетевую безопасность, выявлять уязвимости и соответствовать актуальным стандартам защиты данных.

Сервис других участников акселератора предоставляет фирмам (в первую очередь в сфере образования и медицины) возможность предлагать клиентам внутренние рассрочки без участия банков.

Благодаря программе появился и цифровой транспортный экспедитор, который быстро находит для бизнеса оптимальные варианты грузоперевозки.

Поддержка помогает раскрывать потенциал молодых специалистов, способствует росту их амбициозных стартапов и развитию инновационной сферы столицы. И эта помощь будет продолжена.